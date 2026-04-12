נתב"ג מתאושש: אלו חברות התעופה שיחזרו לפעול השבוע

בהמשך להרחבת הפעילות האווירית לאחר הפסקת האש, נמשכת חזרת חברות תעופה זרות לפעילות בשדה התעופה בן גוריון. דוברות רשות שדות התעופה פרסמה היום (ראשון) את רשימת החברות שישובו כבר השבוע.

• היום חזרה לפעילות החברה הבולגרית VBB, עם טיסה יומית מטעם "בלו בירד".

• מחר תחזור חברת "טוס" הפולנית.

• ביום רביעי ישובו החברות "אתיחאד" מאבו דאבי ו"אתיופיאן" מאתיופיה.

• ביום חמישי ישובו "האינאן" הסינית.

• בשישי, "רד ווינגס" הרוסית, "ג'ורג'יאן" הגיאורגית ו"פליי וואן" הארמנית.

כמו כן, נמסר כי מתקיימים מגעים מתקדמים לחזרת חברות נוספות, ובהן "פליי דובאי", במהלך השבוע. הפעילות תמשיך להתרחב בהדרגה ובהתאם להנחיות גורמי הביטחון ומשרד התחבורה בשל סוף השבוע והחגים באירופה, תמונת הפעילות צפויה להתבהר בימים הקרובים. הציבור מתבקש להתעדכן מול חברות התעופה טרם הגעה לנמל התעופה.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב מסרה: "אנחנו פועלים בעצימות גבוהה להרחבת הפעילות האווירית ולהחזרת ענף התעופה לפעילות מלאה. חזרת חברות התעופה הזרות תאפשר לציבור הישראלי לשוב ולטוס למגוון יעדים רחב יותר, ואנו נמשיך ונפעל להגדיל את היצע הטיסות ומגוון היעדים".

משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, הוסיף: "חזרת החברות הזרות היא תוצאה של עבודה מאומצת... אנו פועלים להבטיח רציפות תחבורתית ושמירה על יציבות הענף, תוך התאמה מתמדת למצב הביטחוני".

יו״ר רשות שדות התעופה יפתח רון טל: "החזרה של חברות התעופה הזרות משקפת את האמון במערכת התעופה הישראלית וביכולותיה להתמודד גם בתקופות מורכבות. נמשיך לתמוך בתהליך ולהבטיח תשתית תפעולית בטוחה ויעילה".

כזכור, בסוף השבוע האחרון חברת התעופה היוונית "בלו בירד איירוויס" הודיעה שתפעיל טיסות החל מהיום - מתל אביב לאתונה ומאתונה לתל אביב. החברה, בבעלות ישראלית של קבוצת קווי חופשה, היא הראשונה שהודיעה על חידוש הטיסות לישראל לאחר פתיחת השמיים. גם ענקית הלואו-קוסט "וויז אייר" הודיעה כי תשוב - החל מה-25 באפריל. עם זאת, חידוש פעילותה יהיה כפוף להמשך הפסקת האש ובהתאם להנחיות הבטיחות הבין-לאומיות.