על רקע סגירת השמיים: זינוק חד במחירים במעבר טאבה

הרשויות במצרים הודיעו אמש באופן מפתיע על העלאה חדה במחיר מעבר הגבול בטאבה, מ-25 דולר לנוסע ל-60 דולר - כך דווח היום (שלישי). ההחלטה נכנסת לתוקף בעיתוי רגיש, וצפויה להשפיע על משפחות, תלמידים צעירים שנאלצים לשלם מחיר גבוה במיוחד על טיסות המשך, ומשפחות עם ילדים.

בימים האחרונים נרשמה עלייה חדה בתנועה דרך במעבר, עם הגעת קבוצות גדולות של תלמידים ומשפחות מארצות הברית המבקשות לשוב לקראת חג הפסח. בשל היצע מצומצם של טיסות ומקומות פנויים בטיסות מנתב"ג, רבים נאלצים לבחור במסלול יבשתי דרך סיני ולהמשיך משם בטיסות בין-לאומיות.

העיתוי של ההחלטה מעורר ביקורת בקרב הנוסעים, הסבורים כי מדובר במהלך שמנצל את מצוקתם. כאשר האפשרויות לצאת מישראל מוגבלות, והביקוש גבוה במיוחד, המעבר בטאבה הופך למעשה לאחת החלופות היחידות - והמחיר, בהתאם, מזנק.