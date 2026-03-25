כבכל שנה בחג הפסח, גם הפעם קיימות התרעות לפיגועים נגד ישראלים בחו"ל, אבל השנה בשל מבצע "שאגת הארי" והעלייה בניסיון האיראניים לפגוע בנציגויות ישראליות בעולם - האזהרות יותר קונקרטיות מתמיד. ולמרות זאת, עשרות אלפי ישראלים יהיו מפוזרים במהלך החג במדינות שונות ברחבי העולם.

כצעד מונע, המטה לביטחון לאומי (המל"ל) יצא בשורת הנחיות למטיילים הישראלים בחו"ל, כאשר בראשן המלצה מפורשת להימנע מארוחות ליל סדר המוניות - בדגש על באזורים המזוהים עם ישראל כמו מרכזי חב"ד, בתי כנסת ומסעדות יהודיות. כמו כן ממליצים במל"ל להימנע מפרסום פרטים מזהים ברשתות החברתיות, ובהם כמובן מיקום מדויק.

במל"ל מצביעים אומנם על המובן מאליו, אבל השנה הוא גם מאוד רלוונטי - דווקא כשישראלים מתרכזים ביחד הם עלולים להפוך למטרה. בעוד שבשנים קודמות אזהרות המסע התרכז במדינות עם אוכלוסיה עוינת לישראל, בעיקר מדינות מוסלמיות, השנה האזהרה מתמקדת ביעדים פופולריים במזרח, עם דגש על תאילנד והפיליפינים.

המציאות הזו אינה חדשה עבור מערכת הביטחון, אך השילוב בין החג והמלחמה במזרח התיכון מעלה עוד יותר את רמת הסיכון. פסח הוא אומנם חג החירות, אבל הפעם נראה שנציין אותו עם כוכבית גדולה של זהירות, אפילו בחג הכי חופשי שיש.