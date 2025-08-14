המפה של הישראלים השתנתה: מהם היעדים הבולטים לחגים?

מומלצים -

הישראלים שוב אורזים מזוודות – וגם מוכנים לשלם יותר. אוגוסט השנה מסמל אחרי השנים האחרונות שיא של ביקוש, עם חופשות ארוכות יותר, טיסות מלאות, ומפת יעדים שמשתנה מול העיניים. במקום פריז, לונדון ואמסטרדם – יותר משפחות פונות לקפריסין, בולגריה או הונגריה. והסיבה? לא רק המחיר אלא תחושת הביטחון. הישראלים לא מצמצמים. להפך - הם מרחיבים, ומשלמים יותר, כדי לקבל חוויה איכותית.

עבור משפחות רבות, ההחלטה לבחור ביעד כזה היא שילוב בין שיקול כלכלי, רצון להרגיש בטוחים, והבטחה לחוויה אותנטית. וכשמוסיפים לזה לינה זולה יחסית ומחירי מסעדות נמוכים - לא פלא שישראלים מחפשים אלטרנטיבות קרובות ומגוונות.

אז לאן נוסעים? קפריסין, יוון, מונטנגרו, גיאורגיה, אלבניה ותאילנד. הקיץ השנה הוא הוכחה לכך שהישראלים לא מוותרים על חופשה, גם בתקופה מורכבת. הם פשוט משנים את המסלול, בוחרים ביעדים קרובים ובטוחים יותר וממשיכים לחפש את השילוב בין נוחות, חוויה ותמורה למחיר. ובקצב הזה - המפה התיירותית של ישראל עוד תמשיך להשתנות. צפו בכתבה מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד