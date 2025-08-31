החופש הגדול נגמר - הכירו את "שבועות הזהב" של ענף התעופה

מומלצים -

החופש הגדול מגיע לסיומו והאחד בספטמבר הוא לא רק היום בו הילדים חוזרים לבית הספר אלא גם הזמן בו הטיסות הופכות להיות סוף סוף זולות יותר.

אחרי יולי אוגוסט ולפני החגים -הכירו את "שבועות הזהב": מחירים נמוכים יותר, חופשות שקטות, ופחות ישראלים במלון – הם הסיבות שבגללן משפחות שלמות אורזות מזוודות, גם אם זה אומר שצריך לפספס כמה ימי לימודים. בעוד שהמחירים בשיא בחודשים של יולי־אוגוסט, בתקופת החגים המחירים עולים שוב ודווקא בחודש ספטמבר – בין לבין – אפשר למצוא את הדילים המשתלמים ביותר של השנה.

ולא רק המחיר משחק כאן תפקיד – החופים, האטרקציות והמלונות בחו״ל הרבה פחות צפופים, ומזג האוויר גם מתייצב והופך נעים יותר. אילן, מנכ"ל חברת תעופה: "מסביר שהישראלים הבינו שהתקופה הזו משתלמת במיוחד – הם לא מהססים לקחת את הילדים גם באמצע ספטמבר, ורואים נהירה הולכת וגדלה".

כך או כך, נדמה ש"שבועות הזהב" כבר תפסו מקום בלוח השנה הישראלי – תקופה קצרה שבה המחירים נוחים יותר, החופשות שלוות יותר, והישראלים לא מהססים להחליף כמה שיעורי מתמטיקה – בעוד שבוע של חו"ל.

צפו בכתבה המלאה ששודרה הערב (ראשון) במהדורה המרכזית – בתחילת העמוד