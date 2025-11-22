והיכן ריינאייר? חברות הלואו קוסט הטובות בעולם ל-2025

ארגון דירוג התעופה הבריטי Skytrax פרסם הלילה (שבת) את דירוג חברות הלואו קוסט הטובות בעולם לשנת 2025, לפיו חברת "אייר אסיה" זכתה במקום הראשון זו השנה ה-16 ברציפות. דירוג נקבע לפי שירות הלקוחות של החברה, מתקני המטוסים, צוות, האוכל שהוגש, ניקיון ועוד. הסקר כולל נוסעים מיותר מ-100 מדינות שונות.

חברת "אייר אסיה" שבסיסה במלזיה, מחזיקה בצי של יותר מ-200 מטוסים ופועלת ברחבי דרום מזרח אסיה ומחוצה לה, תוך שהיא מציעה אפשרויות שונות של מושבים ומגוון חבילות כדי למקסם את החיסכון עבור הנוסעים ולהגדיל את רווחיות החברה.

אל המקום השני הגיעה חברת "סקוט", חברת הבת של סינגפור איירליינס, שמגיעה אף היא בעצמה לדירוגים גבוהים במיוחד באופן עקבי בדירוג חברות התעופה הסדירות הטובות בעולם. חברת הלואו קוסט מחזיקה בצי של יותר מ-50 מטוסים וטסה ליותר מ-70 יעדים ב-18 מדינות. אחריה הגיעו "אינדיגו, "יורוווינגס" וכן "וולינג איירליינס", שהשלימו את הדירוג בטופ 5.

הדירוג המלא:

1. אייר אסיה (מלזיה

2. סקוט (סינגפור)

3. אינדיגו (הודו)

4. יורוווינגס (גרמניה)

5. וולינג איירליינס (ספרד)

6. וולוטיאה (ספרד)

7. טרנסאוויה (צרפת)

8. איבריה אקספרס (ספרד)

9. פלינאס (סעודיה)

10. איזי ג'ט (בריטניה)

11. ריינאייר (אירלנד)

12. Jet2 (בריטניה)

13. הונג אקספרס (הונג קונג)

14. פליי דובאי (איחוד האמירויות)

15. אליג'נט אייר (ארצות הברית)

16. אייר בלטיק (לטביה)

17. ג'טסמארט איירליינס (צ'ילה)

18. סקיי איירליינס (צ'ילה)

19. פלייאריסטן (קזחסטן)

20. ג'טסטאר איירווייז (אוסטרליה)