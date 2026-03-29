כאוס בגבולות: ישראלים נתקעו בעקבה - ואגרת המעבר בטאבה זינקה

מה שהיה אמור להיות פתרון נוח לישראלים לקראת חופשת הפסח, הפך בימים האחרונים לסיוט לוגיסטי יקר ומורכב. מעברי הגבול היבשתיים למדינות השכנות, שאמורים היו לשמש כקיצור דרך ליעדים בחו"ל, הפכו למוקד של ביטולים, עיכובים והוצאות בלתי צפויות.

בעקבה, עשרות ישראלים שהגיעו לנמל התעופה בעיר כדי להמריא ליעדים רחוקים, גילו כי חלק מהטיסות לא יצאו כלל. הסיבה: החלטה פתאומית של הרשויות בירדן שלא לאפשר הפעלת טיסות ארוכות טווח באמצעות מטוסים של חברות אירופאיות - מהלך שפגע ישירות בלוח הטיסות של חברת "ארקיע".

נוסעים שהחלו את דרכם לעקבה כבר במהלך הלילה, עודכנו על ביטול הטיסות רק לאחר שהגיעו לשטח. חלקם שובצו לטיסות חלופיות, אך אחרים נאלצו לשוב על עקבותיהם לאחר מסע ארוך ומתיש.

במקביל, גם מעבר הגבול בטאבה מציב אתגר שונה: לא ביטולים - אלא עלויות. אגרת המעבר לסיני זינקה באופן חד, מ-14 דולר בעבר ל-120 דולר כיום. נראה כי העלייה החדה מגיעה על רקע הביקוש הגבוה מצד ישראלים המבקשים לבלות את חופשת החג בחצי האי.

בין הכאוס בעקבה להתייקרות החריגה בטאבה, הגבולות אמנם נותרו פתוחים, אך הדרך לחופשת הפסח הפכה למורכבת, יקרה ולא צפויה עבור אלפי ישראלים.