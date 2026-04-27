ינהרו לישראל? תל אביב - אחד מעשרת היעדים המחופשים בארה"ב

במהלך הימים האחרונים פרסמה "גוגל טיסות" את היעדים שזינקו בחיפושים בארצות הברית לקיץ הקרוב לעומת השנה שעברה. מהנתונים עולה כי סנט מארטן, שבשליטת הולנד באיים הקריביים, הגיעה למקום הראשון במספר החיפושים לעומת הקיץ אשתקד.

ב"גוגל טיסות" התבססו על עלייה בחיפושים עבור טיסות בינלאומיות היוצאות משדות תעופה בארצות הברית בין ה-1 ביוני ל-31 באוגוסט. בגוגל מסרו כי המטיילים חיפשו בסנט מארטן פעילויות של אומגות, שנחשבות לפופולריות ביותר, וכן את החוף מולט ביי.

מעבר לסנט מארטן, העיר מקסיקו סיטי הייתה היעד הבינלאומי השני שזינק בחיפושים בזכות פעילויות בולטות כמו ביקור במוזיאון פרידה קאלו ושפע האוכל המדהים שם. למעשה, החיפוש אחר "המסעדות הטובות ביותר במקסיקו סיטי" הגיע לשיא של 10 שנים בשנת 2026. לפי נתוני גוגל.

אל המקום השלישי הגיעה הבירה השבדית סטוקהולם, במקום הרביעי פלמה דה מיורקה שבספרד והעיר בודפשט במקום החמישי. אל המקום השישי, הגיעה לא אחרת מהעיר תל אביב. למרות המלחמה והמצב הביטחוני הרגיש, הזינוק מוסבר מכך שבקיץ שעבר, מבצע "עם כלביא" פגע אנושות בנתוני החיפוש - וזאת במקביל למלחמה בעזה שפגעה באופן משמעותי מאוד בתיירות הנכנסת לישראל.

הרשימה המלאה:

• סנט מארטן, הולנד, האיים הקריביים

• מקסיקו סיטי, מקסיקו

• סטוקהולם, שבדיה

• פלמה דה מיורקה, ספרד

• בודפשט, הונגריה

• תל אביב, ישראל

• פנמה סיטי, פנמה

• גואנגג'ואו, סין

• דוברובניק, קרואטיה

• סנטיאגו דה לוס קביירוס, הרפובליקה הדומיניקנית