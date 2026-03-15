משרד התיירות הודיע הערב (ראשון) כי הוא ממשיך לעקוב אחר מצב התיירים השוהים בישראל ולסייע ביציאתם מהארץ, 16 ימים לאחר פרוץ מבצע "שאגת הארי". בתחילת המבצע שהו בישראל כ-37,000 תיירים, וכיום שוהים בארץ כ-14,000 שנכנסו לישראל בחודש שקדם למבצע.

חרף המצב הביטחוני ואתגרי הכניסה לישראל, מאז תחילת המבצע נכנסו לארץ כ-3,500 תיירים, ובמקביל יצאו מהארץ כ-23,000 תיירים. מתחילת המבצע הפעיל משרד התיירות מערך הסעות ייעודי למעבר הגבול היבשתי בטאבה. המערך, שהוכן מראש, נועד לאפשר לתיירים לצאת מישראל בתקופה שבה המרחב האווירי סגור. עם פתיחת השמיים ליציאה בטיסות, במתכונת מצומצמת, הופסק באמצע השבוע שעבר תפעול ההסעות של המשרד, בו נעזרו מאות תיירים. משרד התיירות עדכן שאלו המעוניינים לצאת מישראל דרך הגבולות היבשתיים יכולים כעת להיעזר בתחבורה ציבורית.

מנכ״ל משרד התיירות, מיכאל יצחקוב: "אנחנו עושים לילות כימים כדי לסייע למי שזקוק. עמדנו על כך שכל תייר שמבקש לצאת מישראל ייחשב לחריג ויזכה לאישור ועדת החריגים של משרד התחבורה. בהתאם לכך, לתיירים הוקצו מחצית מהמקומות השמורים לחריגים על כל טיסה. במקביל, עובדי המשרד התגייסו למשימה הלאומית ופועלים ביעילות וברגישות למציאת קורת גג למפונים שביתם נפגע". נכון להיום (ראשון) כ-2,300 תושבים שביתם נפגע מהטילים, פונו ל-26 מלונות ברחבי הארץ.