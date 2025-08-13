יותר זול מאילת: האי היווני שהפך ללהיט ענק בקרב הישראלים

מומלצים -

אחרי רודוס וכרתים, עכשיו תורו של האי היווני קוס לכבוש את ליבם את הישראלים. במחיר שזול באלפי שקלים מחופשה באילת, קוס מציע חופשת הכל כלול עם שפע אטרקציות ופינוקים, במרחק שעה וחצי טיסה בלבד. יולי סלומון, כתבת התיירות של i24NEWS, קפצה לבדוק את היעד שלא כדאי לפספס. צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית.