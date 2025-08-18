חוזרים לשגרה: תם השרב - הטמפרטורות רגילות לעונה | התחזית

השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים • לאורך כל השבוע לא צפוי שינוי ניכר במידות החום • התחזית המלאה

i24NEWS
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
מבלים בחוף הים בתל אביב במזג אוויר חם קיץ
מבלים בחוף הים בתל אביב במזג אוויר חם קיץפלאש 90

מומלצים -

תחזית מזג האוויר: השמיים יהיו היום (שני) מעוננים חלקית עד בהירים. לאורך כל השבוע לא צפוי שינוי ממשי במזג האוויר. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.

היום, יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אשר יהיו רגילות לעונה.

מחר, ביום שלישי, לא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, אם כי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחרתיים, ביום רביעי, השמיים יישארו מעוננים חלקית עד בהירים. לא יהיה שינוי ניכר בטמפרטורות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 23-33; טבריה: 23-35; חיפה: 25-30; תל אביב: 26-30; ירושלים: 19-30; באר שבע: 22-33; אילת: 26-38

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות