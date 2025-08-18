חוזרים לשגרה: תם השרב - הטמפרטורות רגילות לעונה | התחזית

מומלצים -

תחזית מזג האוויר: השמיים יהיו היום (שני) מעוננים חלקית עד בהירים. לאורך כל השבוע לא צפוי שינוי ממשי במזג האוויר. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.

היום, יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אשר יהיו רגילות לעונה.

מחר, ביום שלישי, לא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, אם כי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחרתיים, ביום רביעי, השמיים יישארו מעוננים חלקית עד בהירים. לא יהיה שינוי ניכר בטמפרטורות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 23-33; טבריה: 23-35; חיפה: 25-30; תל אביב: 26-30; ירושלים: 19-30; באר שבע: 22-33; אילת: 26-38