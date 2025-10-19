מזג האוויר: יוסיף להיות נעים עם עלייה קלה בטמפרטורות

תחזית: מזג האוויר יוסיף להיות היום (ראשון) נעים וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בהמשך השבוע תחול עלייה קלה וייעשה חמים.

היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

מחר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

בשלישי יהיה לרוב בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף.