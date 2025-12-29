גשם, רוחות ושלג בחרמון: החורף נמשך - אבל לא להרבה זמן

תחזית מזג האוויר: היום (שני) ירד גשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, והוא יהיה מלווה בסופות רעמים יחידות. במהלך היום הוא יתפשט עד הנגב ולקראת הערב הגשם יחלש ויתמעט. קיים חשש להצפות במישור החוף ובשפלה, רוחות מערביות חזקות במיוחד ינשבו ברוב אזורי הארץ. בנחלי המזרח קיים חשש לשיטפונות. בחרמון ירד שלג.

המשטרה עדכנה כי בעקבות מזג האוויר, נחסמו לתנועה כביש 90 באזור מלונות ים המלח וכביש 234 באזור גשר צאלים. שוטרים, בהם לוחמי מג"ב ומתנדבים, פועלים באזור על מנת לסייע למשתמשי הדרך.

היום הגשם יימשך והוא יהיה מלווה בסופות רעמים יחידות, במהלך היום הוא יתפשט עד הנגב ולקראת הערב הוא יחלש ויתמעט. קיים חשש להצפות במישור החוף ובשפלה, בחרמון ירד שלג.

מחר, שלישי, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ יתכן מדי פעם גשם מקומי שהוא יהיה ברובו קל. לאורך מישור החוף ינשבו רוחות ערות. במרכז הארץ ובדרומה צפויה עליה קלה בטמפרטורות. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט בהדרגה למרכז הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 11-16; צפת 7-12; טבריה 12-19; חיפה 14-18; תל אביב 17-19; ירושלים 7-13; באר שבע 9-17; אילת 12-23.