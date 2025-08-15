תחזית מזג האוויר: חם, אך בדרך להקלה משמעותית

מומלצים -

תחזית מזג האוויר: היום (שישי) הטמפרטורות ירדו מעט. תורגש הקלה בעומס החום אך עדיין ישררו עומסי חום כבדים ברוב הארץ. מחר ובימים הקרובים תחול ירידה ניכרת במידות החום, והן יעשו רגילות לעונה.

היום, שישי, תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלת מה בעומס החום אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.

מחר, שבת, תחול התקררות ניכרת ברוב אזורי הארץ, ומידות החום יחזרו להיות רגילות לעונה. בנוסף, תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום.

ביום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה.

ביום שני,, ללא שינוי של ממש במזג האויר.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 25-39; טבריה: 25-40; חיפה: 26-33; תל אביב: 27-35; ירושלים: 21-35; באר שבע: 24-38; אילת: 30-45