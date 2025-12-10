בין שריפות להצפות קשות: האם ישראל ערוכה למקרה הקיצון הבא?

הסערה "ביירון" הגיעה לישראל אחרי שורת אירועי קיצון בין שריפות הענק בהרי ירושלים, והצפות קשות בכל חורף שגבו לפני ארבע שנים את חייהם של שני בני אדם. בכתבה ששודרה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית", כתבתנו גילה צוקרון גולן יצאה לגלות - מה ישראל למדה, והאם היא ערוכה למקרה הקיצון הבא?

ישראל נמצאת בעיצומו של שינוי אקלימי שהופך קיצוני ובלתי צפוי. בשנים האחרונות ראינו הצפות קטלניות, כמו הזוג הצעיר סתיו הררי ודין שושן ז"ל, שנספו ב-2021 במעלית בחניון שבתל אביב, ושכונות שלמות שהפכו לאיים.

לצד זה, שריפות יער בשרון ובהרי ירושלים, עומסי חשמל בגלי חום, ותשתיות שמתקשות לעמוד בקצב של מזג אוויר שמשתנה מהר מדי. השאלה כבר מזמן אינה אם זה יקרה אלא מתי, והאם ישראל ערוכה. גם בתחום שבו כולנו חיים - בתוך הבניינים: האם הם בנויים לעמוד בחום של 45 מעלות, ברוחות קיצון ובסערות שלא מוכרות לקוד הבנייה הישן? ואיך בכלל מתמודדים עם גשמים ושיטפונות.

