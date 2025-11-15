סופ"ש חורפי: גשם, רעמים וחשש משיטפונות | תחזית מזג האוויר

תחזית מזג האוויר: היום (שבת) יוסיפו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. עד שעות הצהריים יתכנו סופות רעמים יחידות ועדיין קיים חשש קל מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף ולשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

• מחר, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשם מקומי, ברובו קל, צפוי לרדת מדי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. משעות אחר הצהריים הגשם ייפסק בהדרגה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות במעט מרגיל לעונה.

• ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית. תחול עליה בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 14-19; טבריה: 16-23; חיפה: 16-21; תל אביב: 16-23; ירושלים: 13-16; באר שבע: 15-21; אילת: 17-25