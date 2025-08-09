סוף שבוע לוהט: עליית טמפ' ועומסי חום קיצוניים | התחזית

מומלצים -

הכבדה נוספת בעומס החום תורגש היום (שבת) בכל אזורי הארץ, ויוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. מחר מזג האוויר יישאר דומה, ובהמשך השבוע תחול התחממות נוספת עם טמפרטורות קיצוניות.

היום, שבת, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ.

מחר, יום ראשון, יהיה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. בשעות האחר הצהריים ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום הארץ.

מחרתיים, יום שני, תחול התחממות נוספת. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי וסופות רעמים יחידות במזרח ובדרום הארץ.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 25-39; טבריה: 29-41; חיפה: 26-31; תל אביב: 28-30; ירושלים: 22-36; באר שבע: 25-36; אילת: 30-44