התחזית: השרב הכבד מגיע לשיאו - הקלה רק בסופ"ש

מומלצים -

שרב כבד ועומסי חום קיצוניים צפויים היום (רביעי) בכל הארץ, במישור החוף יהיה הביל. במהלך היום ימדדו טמפרטורות גבוהות במיוחד ברוב האזורים. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות בדרום הארץ. מחר יהיה ללא שינוי, הקלת מה תגיע בסוף השבוע.

היום, רביעי, צפוי שרב כבד ברוב האזורים, ברצועת החוף יהיה הביל. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל הארץ ובמהלך היום ימדדו טמפרטורות קיצוניות. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות בדרום הארץ.

מחר, חמישי, עדיין ישרור שרב בהרים ובפנים הארץ ויהיה הביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים יוסיפו לשרור בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות.

מחרתיים, שישי, תחול ירידה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצונים ברוב האזורים.

בשבת תחול ירידה נוספת של טמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 31-42; טבריה: 30-44; חיפה: 26-33; תל אביב: 29-32; ירושלים: 27-40; באר שבע: 25-40; אילת: 34-48