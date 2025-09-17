תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר

מומלצים -

מזג האוויר היום (רביעי), יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בהמשך השבוע - התחממות קלה.

• היום, רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

• מחר, חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

• ביום שישי ימשיך להיות ללא שינוי של ממש במזג האוויר.

• ביום שבת יהיה בהיר בדרך כלל ותחול עליה קלה במידות החום.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 22-33; טבריה: 22-36; חיפה: 23-28; תל אביב: 24-29; ירושלים: 17-29; באר שבע: 21-31; אילת: 26-38