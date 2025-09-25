תחזית מזג האוויר: צניחה בטמפרטורות - והגשם חוזר

מומלצים -

הטמפרטורות היום (חמישי) ימשיכו במגמת ירידה והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה - וייחלש וייפסק עד הערב.

היום, חמישי, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמכרזה.

מחר, שישי, יהיה מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה.

מחרתיים, שבת, מגמת ההתחממות תימשך, תורגש הכבדה בעומס חום בעמקי המזרח.

ביום ראשון, ההכבדה בעומס חום תורגש גם בפנים הארץ, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 20-30; טבריה: 22-30; חיפה: 20-26; תל אביב: 26-28; ירושלים: 17-26; באר שבע: 21-28; אילת: 22-33