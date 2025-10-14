תחזית מזג האוויר: נוח ובהיר, עם עלייה קלה בטמפרטורות
מזג האוויר ייעשה מעט חמים עם טמפרטורות שיהיו רגילות לעונה • ביום חמישי תחל מגמת התחממות קלה • התחזית המלאה
1 דקות קריאה
מזג האוויר היום (שלישי) יהיה נוח ובהיר, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה.
היום, שלישי, יהיה נוח ובהיר ותחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים ובמרכז הארץ.
מחר, רביעי, ייעשה מעט קריר ויהיה בהיר עד מעונן חלקית.
מחרתיים, חמישי, יהיה תחל מגמת התחממות עם עלייה קלה בטמפרטורות.
ביום שישי המגמה תימשך והשמיים יהיו בהירים.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 16-28; טבריה: 17-32; חיפה: 18-25; תל אביב: 18-25; ירושלים: 13-25; באר שבע: 14-27; אילת: 19-32
