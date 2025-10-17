התחזית: מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה

תחזית מזג האוויר: היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר ועם טמפרטורות רגילות לעונה, במהלך הסוף שבוע תחל מגמת התקררות קלה.

היום, שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה.

מחר, שבת, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

מחרתיים, ראשון, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שני הטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה, לאחר עלייה קלה בהן.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 17-29; טבריה: 18-32; חיפה: 20-26; תל אביב: 20-26; ירושלים: 15-27; באר שבע: 19-29; אילת: 22-33