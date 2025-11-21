תחזית מזג האוויר: גל החום נמשך - שרב ברוב אזורי הארץ

תחזית מזג האוויר: התחממות קלה תחול היום (שישי) ויוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ, בשעות הבוקר יינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

היום, שישי, תחול התחממות קלה ויוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.

מחר, שבת, הטמפרטורות ירדו במקצת אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.

מחרתיים, ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.

בשני, תימשך מגמת ההתקררות ויהיה מעונן חלקית.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 21-32; טבריה: 20-33; חיפה: 23-32; תל אביב: 18-34; ירושלים: 17-28; באר שבע: 18-32; אילת: 23-33