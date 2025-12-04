התחזית: עלייה בטמפרטורות - שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה
מגמת ההתחממות נמשכת, ותגיע לשיאה כבר מחר - עם צפי לשרב • מהפך כבר מיום שבת: ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי קל • התחזית המלאה
תחזית מזג האוויר: עלייה קלה תחול היום (חמישי) בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגילות לעונה. רוחות מזרחיות חזקות יוסיפו לנשוב, בעיקר בהרי הצפון, שם ייתכן אובך.
היום, חמישי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
מחר, שישי, מגמת ההתחממות תימשך וייעשה חם מהרגיל עד שרבי, משעות הצהריים ייתכן גשם קל.
מחרתיים, שבת, תחול ירידה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד מעונן. במהלך היום יחלו סופות רעמים.
ביום ראשון ירד גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויהיו נמוכות מהרגיל.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 16-23; טבריה: 16-23; חיפה: 16-22; תל אביב: 15-22: ירושלים: 13-20; באר שבע: 13-23; אילת: 17-26