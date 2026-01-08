מזג אוויר ייעשה חם מהרגיל - אך הסערה הבאה מעבר לפינה
הטמפרטורות ימשיכו במגמת העלייה - ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה • החל ממחר: התקררות ניכרת, גשמים עזים, רוחות וחשש מהצפות • הסופה תיפסק תוך יממה, ביום שבת: מעונן חלקית וגשם מקומי קל
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
לקראת סערה: עלייה קלה נוספת תחול היום (חמישי) בטמפרטורות - שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה במידה ניכרת. החל ממחר, יחלו לרדת גשמים ברחבי הארץ לצד רוחות חזקו שיינשבו.
היום, חמישי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות שיהיו גבוהות מהרגיל במידה ניכרת.
מחר, שישי, יחלו לרדת גשמים לצד סופות רעמים, הטמפרטורות יירדו במידה ניכרת. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.
מחרתיים, ראשון, ירד גשם מקומי קל ויהיה מעונן חלקית עד מעונן.
ביום שני,
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 13-22; טבריה: 21-22; חיפה: 17-23; תל אביב: 12-22; ירושלים: 13-20; באר שבע: 12-23; אילת: 15-25
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות