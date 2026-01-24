תחזית מזג האוויר: מגמת ההתקררות נמשכת - וגשם בצפון
הטמפרטורות יוסיפו לרדת היום • סופות רעמים בודדות צפויות ללוות את הגשם המקומי הקל שירד בצפון הארץ • ביום שני - טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה • התחזית המלאה
תחזית מזג האוויר: גשם קל מקומי צפוי היום (שבת) בעיקר בצפון הארץ, כשהוא מלווה בסופות רעמים בודדות. השמיים יוסיפו להיות מעוננים חלקית, והטמפרטורות ימשיכו במגמת הירידה.
היום, שבת, תחול ירידה קלה בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון הארץ.
מחר, ראשון, יוסיף להיות מעונן חלקית ותחול עליה קלה בטמפרטורות.
מחרתיים, שני, מגמת ההתחממות תימשך עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 10-15; טבריה: 9-15; חיפה: 11-16; תל אביב: 11-18; ירושלים: 7-13; באר שבע: 7-17; אילת: 14-22
