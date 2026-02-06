תחזית מזג האוויר: ירידה בטמפרטורות - וגשם מקומי קל
המזג ייעשה קריר היום עם מגמת התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ • טפטופים צפויים לרדת באזורי הארץ, וייתכן אובך • כבר ביום ראשון: הטמפרטורות ייעשו גבוהות מהרגיל לעונה • התחזית המלאה
תחזית מזג האוויר: לאחר העלייה הקלה, היום (שישי) תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. גשם מקומי קל מאוד צפוי לרדת, וייתכן אובך.
היום, שישי, תחול ירידה בטמפרטורות וצפוי לרדת גשם מקומי קל
מחר, שבת, יהיה מעונן חלקית וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. גשם מקומי ייתכן בצפון הארץ.
מחרתיים, ראשון, הטמפרטורות יייעשו גבוהות מהרגיל לעונה, רוחות חזקות יינשבו במרבית אזורי הארץ.
ביום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 14-19; טבריה: 13-19; חיפה: 16-20; תל אביב: 14-22; ירושלים: 12-19; באר שבע: 11-23; אילת: 15-23
