תחזית מזג האוויר: אובך, טמפרטורות גבוהות מהרגיל וגשם בצפון

תחזית מזג האוויר: הרוחות צפויות להתחזק במהלך הבוקר (רביעי) וייעשה בהדרגה אביך ברוב אזורי הארץ. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בצפון הארץ. הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

ביום שישי יהיה בהיר עם עליה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון ובהרי המרכז.

ביום שבת בהיר עד מעונן חלקית, במרכז הארץ ובדרומה תחול ירידה קלה בטמפרטרות אך עדיין הן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר בהרי הצפון הארץ עדיין יינשבו רוחות מזרחיות חזקות וייתכן שם אובך. משעות אחר הצהריים יתכן טפטוף.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 11-20; טבריה 12-20; חיפה 14-19; תל אביב 14-19; ירושלים 9-16; באר שבע 11-21; אילת 15-28.