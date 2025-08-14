התחזית: מזג האוויר הקיצוני נמשך - עם עומסי חום בכל הארץ

למרות ירידה קלה בטמפרטורות, אלו יוסיפו להיות גבוהות מאוד מהרגיל לעונה • שרב כבד יורגש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף • שינוי המגמה יתרחש מחר, ובשבת המעלות ישובו להיות רגילות לעונה

