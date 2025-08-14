התחזית: מזג האוויר הקיצוני נמשך - עם עומסי חום בכל הארץ
למרות ירידה קלה בטמפרטורות, אלו יוסיפו להיות גבוהות מאוד מהרגיל לעונה • שרב כבד יורגש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף • שינוי המגמה יתרחש מחר, ובשבת המעלות ישובו להיות רגילות לעונה
עומסי חום קיצוניים ימשיכו לשרור היום (חמישי) בכל חלקי הארץ. למרות ירידה קלה בטמפרטורות, הן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. שרב כבד יורגש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. שינוי המגמה יתרחש מחר, ובשבת המעלות ישובו להיות רגילות לעונה.
היום, חמישי, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין ישרור שרב כבד בהרים ובפנים הארץ ויוסיף להיות הביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות.
מחר, שישי, תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצונים ברוב האזורים.
מחרתיים, שבת, צפויה ירידה נוספת של טמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 31-42; טבריה: 30-44; חיפה: 26-34; תל אביב: 28-32; ירושלים: 25-38; באר שבע: 25-40; אילת: 33-48