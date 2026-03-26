היום יוסיף לרדת גשם בכל חלקי הארץ בליווי סופות רעמים וברד. קיימת סכנת שטפונות בנחלי הדרום והמזרח, וכן צפויות הצפות במישור החוף. הגשם צפוי להיפסק החל ממחר אחה"צ, ובשבת צפויה עלייה ניכרת בטמפרטורות.

היום (חמישי) ממטרים מלווים בסופות רעמים וברד צפויים לרדת בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, בחרמון יירד שלג. קיים צפי לשטפונות בנחלי הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח, ולהצפות במישור החוף המרכזי והדרומי. ינשבו רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ, ויהיה קר מהרגיל לעונה. לקראת הערב הגשמים יתמעטו בהדרגה.

מחר (שישי) יהיה מעונן חלקית, ובצפון הארץ ובמרכזה יוסיפו לרדת גשמים מקומיים. משעות אחה"צ הגשמים ייפסקו בהדרגה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם גשם מקומי קל ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מרגיל לעונה. במהלך היום הרוחות יחתזקו ויחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-11; טבריה 18-11; חיפה 18-11; תל אביב 18-11; ירושלים 13-7; באר שבע 15-10; אילת 18-14.