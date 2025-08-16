אפשר לנשום לרווחה: התחזית - הקלה משמעותית בעומסי החום

מומלצים -

תחזית מזג האוויר: היום (שבת) תחול ירידה ניכרת של הטמפרטורות ברוב אזורי הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום.

• מחר, ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.

• ביום שני מזג האוויר ימשיך להיות ללא שינוי ניכר.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 23-35; טבריה: 25-36; חיפה: 26-30; תל אביב: 28-30; ירושלים: 21-31; באר שבע: 24-33; אילת: 28-40