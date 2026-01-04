נפרדים מהגשם: לקראת התחממות ורוחות ערות | התחזית
היום ייעשה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב ותחול עלייה קלה בטמפרטורות • בהמשך השבוע: תחול התחממות נוספת ואף ייעשה חם מהרגיל לעונה • התשקיף המלא
הגשמים הרבים שליוו אותנו ייעלמו לימים הקרובים, ובמקומם תחול התחממות במזג האוויר שתורגש כבר היום (ראשון) בליווי רוחות ערות ממזרח. המגמה צפויה להימשך השבוע ואף להתעצם כאשר יתחזקו הרוחות ומזג האוויר ייעשה חם מהרגיל לעונה.
היום ייעשה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.
מחר יהיה בהיר לרוב. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות. לאורך מישור החוף ובשפלה הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
בשלישי ייעשה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר בהרי הצפון יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. במישור החוף ובשפלה תחול ירידה בטמפרטורות.
ברביעי יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר. בצפון הארץ ובהרי המרכז תחול עלייה נוספת בטמפרטורות.