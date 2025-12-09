הסופה ביירון בדרך לישראל: "חשש להצפות כבישים, ייתכנו הצפות מבנים"

הסופה ביירון מתקרבת בצעדי ענק לישראל, כאשר היום (שלישי) יירדו ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות, ועדיין יישאר מזג האוויר רגיל לעונה עם טמפרטורות ממוצעות. עם זאת, החל ממחר תיכנס לאזורנו המערכת החורפית שצפויה להוריד עשרות מילימטרים ברחבי הארץ.

בשירות המטאורולוגי התריעו ממזג האוויר הסוער, שכן פורסמו הנחיות לקראת הגשם העוצמתי. בשירות הבהירו שתיתכן זרימה בערוצי נחלים ואף היווצרות פתאומית של שיטפונות בזק. כמו כן, הדגישו כי תיתכן הצטברות של סחף על כבישים ואף חסימה מקומית של צירי תנועה במקומות המועדים. לבסוף הזהירו כי ייתכנו הצפות מקומיות של מבנים ותשתיות בעקבות הגשמים.

היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות לאורך מישור החוף, בעיקר במישור החוף הצפוני. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרים. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.

מחר תגיע לאזורנו הסופה "ביירון", כאשר בצפון הארץ ובמרכזה ירדו ממטרים מלווים בסופות רעמים. במישור החוף ובשפלה חשש חמור להצפות. ינשבו רוחות ערות, בעיקר לאורך מישור החוף ובהרים. הגשם יתפשט בהדרגה עד הנגב. בנחלי במדבר יהודה ובים המלח קיים חשש משטפונות.

בחמישי יירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בדרום הנגב ייתכן גשם מקומי. קיים חשש לשטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה. קיים חשש להצפות לאורך מישור החוף ובשפלה. ינשבו רוחות ערות. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שישי יהיה מעונן עד מעונן חלקית. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו סופות רעמים בודדות. עדיין קיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף וחשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הטמפרטורות יעלו במקצת, אך עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.