התחזית: ירידה ניכרת בטמפרטורות - לקראת הקלה משמעותית

מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. באזורי מזרח הארץ ובהרים יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות, וייתכן אובך מקומי בנגב.

• מחר, ביום ראשון, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.

• מחרתיים, ביום שני, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 20-32; טבריה: 22-34; חיפה: 25-29; תל אביב: 26-29; ירושלים: 21-32; באר שבע: 23-24; אילת: 26-37