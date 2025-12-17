הנה באה השמש: המשך השבוע צפוי להיות בהיר | תחזית מזג האוויר

אחרי שעברנו את הסופה "ביירון" בשבוע שעבר וגם את מה שכונה "ביירון הקטן" בתחילת השבוע, היום כבר החל להיות בהיר ושמשי ברוב הארץ, והמגמה הזאת הולכת להימשך לאורך השבוע. עם זאת עדיין ישנו סיכוי קל לגשמים מקומיים.

היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בבוקר ירדו גשמים מקומיים בדרום הארץ. עדיין קיים חשש קל משיטפונות בנחלי הדרום. הטמפרטורות ירדו וייעשה קר מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשמים ייפסקו. בלילה קיים חשש קל מקרה במקומות המועדים.

מחר (חמישי) יהיה בהיר לרוב. תחול עליה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. בלילה עדיין קיים חשש מקרה במקומות המועדים.

ביום שישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.

ביום שבת יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות יעלו במקצת בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 16-9; טבריה 17-9; חיפה 16-9; תל אביב 17-11; ירושלים 13-5; באר שבע 16-7; אילת 16-11.