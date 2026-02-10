אובך וירידה קלה בטמפרטורות שיהיו גבוהות לעונה | התחזית

תחזית מזג האוויר: היום (שלישי), יהיה מעונן חלקית עד בהיר ויוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. במקביל, ערפילים המגבילים את הראות לפחות מקילומטר שוררים לאורך דרום מישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. מחר ומחרתיים יתקרר מעט וייתכן גשם מקומי בצפון הארץ.

היום, שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.

מחר, יום רביעי, יהיה מעונן חלקית. גשם מקומי ירד בעיקר בצפון הארץ. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בשעות הבוקר בצפון הארץ עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 13-21; טבריה 14-21; חיפה 15-20; תל אביב 15-20; ירושלים 11-17; באר שבע 13-22; אילת 20-23.