תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.

מחר, שני, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.

ביום שלישי תחול עליה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. ייעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.

ביום רביעי הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומס החום ברוב האזורים. יהיה מעונן חלקית עד בהיר.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 17-32; טבריה 16-33; חיפה 17-25; תל אביב 18-25; ירושלים 15-27; באר שבע 16-30; אילת 22-35.