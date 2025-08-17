עברנו את גל החום: חזרה לטמפרטורות רגילות לעונה | התחזית

מומלצים -

אחרי גל החום של השבוע שעבר, מזג האוויר שב להיות רגיל לעונה. ירידת טמפרטורות נוספת תחול היום (ראשון), בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי של ממש.

היום, ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.

מחר, שני, לא יהיה שינוי של ממש במזג האוויר.

מחרתיים, שלישי, השמיים יישארו מעוננים חלקית עד בהירים. עלייה קלה בטמפרטורות תחול בהרים ובפנים הארץ.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 23-33; טבריה: 25-35; חיפה: 26-30; תל אביב: 28-30; ירושלים: 21-30; באר שבע: 24-33; אילת: 27-39