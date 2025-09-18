התחזית: מעונן חלקית עד בהיר, משבוע הבא - יבש ושרבי
הטמפרטורות יוסיפו להיות רגילות לעונה ויהיו ללא שינוי ניכר • החל מיום ראשון: מגמת התחממות שתימשך מספר ימים • התחזית המלאה
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
תחזית מזג האוויר: הטמפרטורות היום (חמישי) יהיו ללא שינוי ניכר ויוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר. בתחילת שבוע הבא תחל מגמת התחממות.
היום, חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
מחר, שישי, יוסיף להיות מעונן חלקית והטמפרטורות יישארו זהות.
מחרתיים, שבת, תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
ביום ראשון, ייעשה חם מהרגיל עד שרבי והטמפרטורות ימשיכו במגמת עלייה.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 23-32; טבריה: 23-34; חיפה: 23-28; תל אביב: 24-29; ירושלים: 16-29; באר שבע: 19-31; אילת: 25-37
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות