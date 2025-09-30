תחזית מזג האוויר: מגמת ההתקררות נמשכת, בסופ"ש - חם ויבש
הטמפרטורות יוסיפו לרדת היום ויהיו רגילות לעונה • החל ממחר: צפי לגשם קל בצפון הארץ • מיום חמישי צפוי מהפך עם עומסי חום וצפי לשרב בפנים הארץ
1 דקות קריאה
ירידה קלה נוספת תחול היום (שלישי) בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. עומסי חום יורגשו בפנים הארץ, וצפוי גשם מקומי קל בצפונה.
היום, שלישי, תחול ירידה קלה נוספת וצפויים גשמים קלים בצפון הארץ.
מחר, רביעי - יום כיפור - מזג האוויר יוסיף להתקרר והטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
מחרתיים, חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי בטמפרטורות.
בשישי, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה יבש ושרבי בפנים הארץ.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 20-30; טבריה: 21-33; חיפה: 22-27; תל אביב: 23-28; ירושלים: 17-28; באר שבע: 18-31; אילת: 24-36
