התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות - שיישארו נמוכות מהרגיל

הטמפרטורות היום (שני) יהיו מעט נמוכות מהרגיל, ובהן תחול עלייה קלה. יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר.

היום, שני, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

מחר, שלישי, תמשיך מגמת ההתחממות הקלה עם עלייה נוספת בטמפרטורות.

מחרתיים, רביעי, תישבר המגמה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, השמיים יהיו בהירים עד מעוננים חלקית.

ביום חמישי לא יהיה שינוי.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 18-27; טבריה: 19-30; חיפה: 20-25; תל אביב: 21-26; ירושלים: 14-25; באר שבע: 16-28; אילת: 20-32