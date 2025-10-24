תחזית לסופ"ש: מעונן חלקית עד בהיר עם התקררות קלה

תחזית מזג האוויר לסוף השבוע: היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול ירידה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• היום, יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול ירידה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה - בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• ביום שבת תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• ביום ראשון תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים היום, יום שישי: קריית שמונה: 29-21; טבריה: 31-21; חיפה: 27-20; תל אביב: 27-22; ירושלים: 25-17; באר שבע: 28-19; אילת: 34-24

תחזית מזג האוויר לפי יישובים מחר, ביום שבת: קריית שמונה: 28-18; טבריה: 30-19; חיפה: 29-20; תל אביב: 26-20; ירושלים: 25-15; באר שבע: 29-16; אילת: 32-22