תחזית מזג האוויר: מוסיף להיות חם - ולקראת סופ"ש חורפי

מזג האוויר היום (שני) יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השמיים צפויים להיות מעוננים חלקית עד בהירים.

מחר, שלישי, יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, שיוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.

מחרתיים, רביעי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ויוסיף להיות מעונן חלקית.

בחמישי, ייתכנו משעות הערב טפטופים, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מעט מהרגיל לעונה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 22-32; טבריה: 21-34; חיפה: 21-31; תל אביב: 19-25; ירושלים: 18-29; באר שבע: 16-32; אילת: 24-36