תחזית מזג האוויר: מוסיף להיות חם - ולקראת סופ"ש חורפי
הטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה - ויוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי • החל מיום שלישי תורגש התקררות ניכרת • וגם: לקראת סוף שבוע חורפי - עם צפי להצפות
מזג האוויר היום (שני) יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השמיים צפויים להיות מעוננים חלקית עד בהירים.
מחר, שלישי, יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, שיוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.
מחרתיים, רביעי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ויוסיף להיות מעונן חלקית.
בחמישי, ייתכנו משעות הערב טפטופים, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 22-32; טבריה: 21-34; חיפה: 21-31; תל אביב: 19-25; ירושלים: 18-29; באר שבע: 16-32; אילת: 24-36