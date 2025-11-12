קבעתם תוכניות לסופ"ש? הגשם חוזר בחמישי בלילה | התחזית

תחזית מזג האוויר: בהמשך למגמה שראינו במהלך השבוע, גם היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, ותחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.

מחר, חמישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הלילה הגשמים יתחזקו בעיקר לאורך מישור החוף וילוו בסופות רעמים בודדות.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות. צפויים ממטרים לפרקים בעיקר בצפון ובמישור החוף, מלווים בסופות רעמים. ייתכן גשם מקומי בצפון הנגב. קיים חשש להצפות מקומיות במישור החוף.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 25-18; טבריה: 26-19; חיפה: 24-19; תל אביב: 24-20; ירושלים: 22-15; באר שבע: 25-16; אילת: 28-20.