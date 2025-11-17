לקראת גל חום נוסף: שוב עלייה בטמפרטורות | התחזית

תחזית מזג האוויר: היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, תחול עלייה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

מחר (שלישי) יהיה בהיר לרוב. תחול עלייה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום, בעיקר בהרי הצפון, שם ייתכן גם אובך.

ביום רביעי יוסיף להיות בהיר לרוב ותחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז ועדיין ייתכן שם אובך במהלך היום.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 22-15; טבריה: 23-17; חיפה: 22-17; תל אביב: 24-18; ירושלים: 20-12; באר שבע: 22-13; אילת: 26-17.