התחזית: עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ועומסי חום כבדים

עליה קלה תחול היום (שבת) בטמפרטורות, ויוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. רוחות מזרחיות חזקות יינשבו בשעות הבוקר, בעיקר בהרי הצפון.

מחר, ראשון, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, לצד ירידה קלה בטמפרטורות.

מחרתיים, שני, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. רוחות חזקות יינשבו בשעות הבוקר.

בשלישי, מגמת החום תישבר עם ירידה ניכרת בעומסי החום, הטמפרטורות יחזור להיות רגילות לעונה. גשמים מקומיים ירדו במהלך שעות הבוקר, כשהם מלווים בסופות רעמים בודדות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 20-29; טבריה: 20-30; חיפה: 23-28; תל אביב: 19-31; ירושלים: 17-26; באר שבע: 19-30; אילת: 24-34