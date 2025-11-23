לקראת מהפך במזג האוויר: השרב שהחל בשבוע שעבר צפוי להימשך גם בתחילת השבוע. ביום שני בערב השרב יישבר, עם ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשמים מקומיים ברחבי הארץ.

היום (ראשון) מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז. כמו כן יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

מחר (שני) יוסיף להיות בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ. בבוקר ימשיכו לנשוב רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. במהלך הלילה יחלו לרדת ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות, אז יהיה חשש קל משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.

ביום שלישי צפוי מהפך במזג האוויר, ויהיה מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותהיה עלייה ברמת הלחות. עד הצוהריים יוסיפו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות, ועדיין קיים חשש קל משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה: 29-21; טבריה: 31-20; חיפה: 30-22; תל אביב: 29-21; ירושלים: 26-18; באר שבע: 30-19; אילת: 34-24.