תחזית מזג האוויר: התקררות, גשמים מקומיים בצפון ובמרכז
הטמפרטורות יחלו במגמת ירידה ויהיו רגילות לעונה • רוחות חזקות יינשבו לאורך מישור החוף • בהמשך השבוע - צפי לגשם קל נוסף • התחזית המלאה
תחזית מזג האוויר: גשמים מקומיים יחלו לרדת היום (ראשון) בצפון הארץ ובמרכזה, ותחול ירידה בטמפרטורות - שיהיו רגילות לעונה. רוחות חזקות יינשבו לאורך מישור החוף.
היום, ראשון, יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
מחר, שני, יהיה מעונן חלקית וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מגמת ההתקררות תימשך.
מחרתיים, שלישי, לא יחול שינוי בטמפטורות שיוסיפו להיות רגילות לעונה. ייתכן טפטוף בשעות הבוקר.
ביום רביעי תחול עליה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית, בעננות בגובה רב.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 15-20; טבריה: 16-22; חיפה: 18-21; תל אביב: 18-21; ירושלים: 11-17; באר שבע: 13-20; אילת: 18-24