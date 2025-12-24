התחזית: לאחר ביקור קצר - הגשם ייפסק עד שעות הצהריים

תחזית מזג האוויר: עלייה קלה תחול היום (רביעי) בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. בשעות הבוקר צפוי טפטוף לאורך מישור החוף.

מחר, חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

מחרתיים, שישי, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. צפוייה ירידה קלה בטמפרטורות.

ביום שבת יירד גשם מדי פעם כאשר ביום ראשון הבא צפוי בוקר חורפי במיוחד. החל מהשבוע הבא צפויה מערכת חורפית ממושכת, עם כמה ימי גשם רצופים והפוגות קצרות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 12-17; טבריה: 13-19; חיפה: 14-19; תל אביב: 14-19; ירושלים: 10-16; באר שבע: 10-19; אילת: 11-12