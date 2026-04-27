היום (שני) תחול ירידה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. לקראת הצוהריים צפויים לרדת גשמים מקומיים, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, כשהם מלווים בסופות רעמים יחידות ואף בברד. כמו כן משעות הצוהריים קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי הדרום והמזרח. לקראת הערב הגשמים צפויים להיפסק.

מחר (שלישי) יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי.

ביום רביעי יוסיף להיות מעונן חלקית וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום חמישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 26-15; טבריה 27-14; חיפה 23-14; תל אביב 22-15; ירושלים 21-11; באר שבע 24-13; אילת 28-19.